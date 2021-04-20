Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Российские военные продолжают усиливать группировку боевой авиации на границе с Украиной, сообщает 20 апреля The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на фото коммерческого спутника.

По утверждению издания, Россия сосредоточила у границ Украины еще больше боевой авиации, нежели на Западе считалось до сих пор.

На основании нескольких фото WSJ заявляет, что на авиабазах в Крыму появились новые самолеты, вертолеты и беспилотники, которых раньше там не было.

Напомним, в середине апреля в ходе очередной контрольной проверки Вооруженных сил России на западные рубежи были переброшены две армии и три соединения ВДВ.

Контрольные проверки боеготовности проводятся регулярно по итогам зимнего и летнего периода боевой учебы войск. Как правило, такие проверки совмещаются с масштабными учениями на полигонах.

Тем не менее в СМИ США и Европы эти мероприятия называют не иначе как сосредоточением войск у границ Украины и подготовкой вторжения.

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