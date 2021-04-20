Москва, , 18:29 — REGNUM Современная система школьного образования нарушает принципы, которые позволяют учащимся активно усваивать материалы. Об этом 20 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Олег Смолин (КПРФ) на круглом столе комитета Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о том, что дети слишком перегружены, в силу чего уровень усвоения учебных программ снижается.

«Современная школа нарушает принцип зоны ближайшего развития. Я переведу его на примитивный язык: если вы легко нагружаете детей, они знают мало, если вы их перегружаете, они перестают изучать даже то, что могли изучать при нормальном уровне загрузки», — сказал парламентарий.

Итогом такого подхода является снижение уровня грамотности населения, на что указывают социологические опросы.

«Социологические опросы показали, что треть населения функционально неграмотна — думает, что Солнце — это спутник Земли. Причем так в основном думают те, кто закончил школу после распада СССР. Примерно столько же людей думают, что вся радиация на Земле — искусственного происхождения», — заявил Смолин.