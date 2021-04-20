Мюнхен, Германия, , 18:20 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» отказалась от участия в европейской Суперлиге. «Бавария» хочет остаться и развиваться вместе с УЕФА и участвовать в прекрасном и эмоциональном соревновании, которым является Лига чемпионов», — приводит слова президента «Баварии» Герберта Хайнера пресс-служба клуба. Генеральный директор мюнхенского клуба Карл-Хайн Румменигге подтвердил отказ организации от участия в Суперлиге.

Ночью 19 апреля двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании и своем участии в Суперлиге.

Ранее против создания Суперлиги выступили Российский футбольный союз (РФС) и вице-президент Бундеслиги Кристиан Зайферт.

После 29 туров «Бавария» с 68 набранными очками занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов текущего сезона «Бавария» потерпела поражение от «Пари Сен-Жермен» в двухматчевом противостоянии в рамках ¼ финала.