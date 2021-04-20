Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, , 18:19 — REGNUM Правительство Нижегородской области выделит средства из резервного фонда на решение вопроса с обеспечением жильем людей, пострадавших при обрушении дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

Помощь будет предоставлены либо в виде компенсации, либо путем предоставления нового жилья.

По оценкам экспертов, дом после инцидента не подлежит восстановлению. Губернатор отметил, что решение предварительное, но с вероятностью 95% здание придется снести до фундамента. Не исключается также, что при строительстве дома были допущены нарушения.

«В тот момент, когда дом строился, — в 2014—2015 годах, — конструктивные и технологические решения не проходили экспертизу, поскольку ее не требовали на законодательном уровне», — пояснил Никитин.

После детального анализа экспертного заключения планируется выделить средства на проектирование для дальнейшего строительства на этом месте нового дома, жилье в котором смогут получить нуждающиеся, в том числе граждане, проживающие в аварийном и ветхом фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. Полностью были разрушены четыре квартиры. Пострадали восемь человек, пятеро из которых, включая двоих детей, сейчас находятся в больницах. Под завалами было обнаружено тело трёхмесячного ребёнка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые в день происшествия выполняли работы по обслуживанию дома.

Ранее губернатор отмечал, что приоритетной версией произошедшего, по оценке следствия, является недостаточное соблюдение мер безопасности.

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