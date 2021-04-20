Сыктывкар, , 18:17 — REGNUM Сыктывкарский городской суд освободил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера от наказания по делу о превышении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«Гайзер признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы и лишен на три года права занимать руководящие должности. Однако от наказания он освобожден из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в суде.

Напомним, по материалам дела, Гайзер, будучи главой Коми, дал незаконное распоряжение на тот момент мэру Сыктывкара Ивану Поздеевувыделить руководителю ООО «Деловой Альянс» Александру Ольшевскомуземельные участки по минимальной цене. Таким образом, городскому бюджету был причинен ущерб в размере 8,7 млн рублей. Свою вину в организации преступления экс-глава Коми не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вячеслава гайзера к 11 годам лишения свободы вколонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей за мошенничество.