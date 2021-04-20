Тамбов, , 18:16 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Тамбовскую область, отчитались о доходах за 2020 год. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале парламента.

Вадим Белоусов («Справедливая Россия») за год заработал 5,5 млн рублей, его супруга — 17,8 млн рублей. Супруга депутата владеет земельным участком, жилым домом и квартирой — вся недвижимость находится в Испании. В пользовании у депутата находятся две квартиры и арендованное нежилое помещение, у его супруги — две квартиры.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») в 2020 году заработал 84 млн рублей — на 16 миллионов меньше, чем годом ранее. У него в собственности находится участок земли под дачное строительство, жилой дом, гостевой дом, гостевой дом с тремя машиноместами, квартира, машиноместо, две нежилых постройки, две хозяйственных постройки, теплица и очистное сооружение. У его детей в пользовании находится квартира.

Александр Жупиков («Единая Россия») задекларировал доход в 43,7 миллиона рублей, его супруга — 40,7 тысячи рублей. У депутата в собственности находятся 16 земельных участков, доли шести земельных участков, девять жилых домов, доли двух жилых домов, гараж, доли сарая, котельной, проходной, двух нежилых зданий и колбасного цеха, а также автомобили Mercedes Benz G350D, Toyota Land Cruzer 100, два Toyota Land Cruzer 200, автомобильный специализированный кран и прицеп. Его супруге принадлежит доля земельного участка и автомобиль Audi Q8. В пользовании у депутата находится квартира, у его супруги и детей — земельный участок с жилыми домами, дом и квартира.

Татьяна Касаева («Единая Россия») заработала 5,6 млн рублей, её супруг — 151 тысячу рублей. Депутату принадлежит земельный участок и жилой дом. В пользовании у Касаевой находится квартира, у её супруга и ребёнка — земельный участок, жилой дом и квартира.

Евгений Москвичев («Единая Россия») в 2020 году заработал 20,89 млн рублей — в три раза больше, чем годом ранее, — его супруга — 267 тысяч. В собственности у депутата находятся земельный участок, жилой дом, квартира и снегоход, у его супруги — два земельных участка, жилой дом, гараж, баня и хозяйственный блок. В пользовании у супругов находится квартира.

Александр Носов («Единая Россия») получил 5,6 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок, жилой дом и доли двух земельных участков сельхозназначения. В пользовании у него находится квартира. Анатолий Петров («Единая Россия») заработал за 2020 год 6,2 млн рублей, его супруга — 6,03 млн рублей. По сравнению с 2019 годом доход супруги депутата вырос более чем на четыре миллиона. Ей принадлежат два земельных участка и жилой дом. В пользовании у депутата находятся два земельных участка, жилой дом и квартира. Тамара Плетнева («Единая Россия») задекларировала доход в 5,9 млн рублей. Ей принадлежат пять земельных участков, два жилых дома, квартира и гараж.

Александр Поляков («Единая Россия») заработал 5,4 млн рублей, его супруга — 45,3 миллиона. Депутату принадлежат три земельных участка, квартира, гараж, два нежилых здания, скважина минеральной воды, доли земельного участка и нежилого здания, его супруге — шесть земельных участков для размещения магазинов и ТЦ, доли двух земельных участков, две квартиры, шесть нежилых помещений, доли нежилого помещения, магазина и объекта незавершенного строительства, торговый комплекс, четыре магазина и автомобиль Lexus RX 350. В пользовании у депутата находятся две квартиры, у его супруги — три нежилых помещения.

Иван Фирюлин («Единая Россия») заработал 5,79 млн рублей, его супруга — 680,5 тыс. рублей. Депутату принадлежат земельный участок, жилой дом, квартира и автомобиль ВАЗ 2107, его супруге — квартира. В пользовании у депутата находится квартира, у его супруги — земельный участок, квартира и жилой дом.

Тамара Фролова («Единая Россия») отчиталась о доходах в 5,7 млн рублей. Ей принадлежит квартира, в пользовании находятся квартира и арендованный земельный участок. Глеб Хор («Единая Россия») заработал 32,4 млн рублей, его супруга — 1,2 миллиона. Депутату принадлежит земельный участок, три квартиры, дача и машиноместо, его супруге — два земельных участка и автомобиль Lexus RX450H. В пользовании у супруги депутата также находится квартира. Нина Черняева («Единая Россия») получила за 2020 год 5,8 млн рублей. Ей принадлежат два земельных участка, два жилых здания и автомобиль Mercedes-benz GLK 300 4MATIC. В пользовании у депутата находится квартира.

Александр Шерин (ЛДПР) заработал 5,29 млн рублей, его супруга — 7,1 млн рублей. Депутат владеет земельным участком, жилым домом, долей квартиры и долей земельного участка для многодетных семей. Доли квартиры и земельного участка принадлежат также супруге и трём детям депутата. Супруге депутата также принадлежит автомобиль HyundaI IX35. В пользовании у депутата, его супруги и детей находится квартира, отдельно у супруги — арендованный земельный участок.