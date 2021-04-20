Москва, , 18:26 — REGNUM Современное образование уступает советскому, при этом нагрузка на учеников возросла. Об этом 20 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Олег Смолин (КПРФ) на круглом столе комитета Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, нагрузка на современных детей выросла, а вот объем их знаний напротив сократился.

«Меня очень интересует один вопрос: почему нагрузка на современных детей значительно больше, чем в наше время, а результаты значительно хуже, не считая информационных технологий и иностранного языка», — сказал Смолин.

Затем, отвечая на собственный вопрос, парламентарий заявил, что в снижении качества образования виновны именно высокие нагрузки, которые приводят к тому, что школьники не могут усвоить учебный материал.

«Искусственное усложнение вредит качеству образования и увеличивает перегрузки», — подчеркнул участник круглого стола.

Читайте ранее в этом сюжете: Срок обучения в российских школах предложили продлить до 12 лет