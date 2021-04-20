Самара, , 18:06 — REGNUM Аграрии ждут от послания президента комплексных изменений именно для своей отрасли, заявил 20 апреля член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянского фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

«Прошлый пандемийный год показал, что мы способны без какой-либо помощи, вопреки трудностям, за счет исключительно своих сил и ресурсов выдерживать планку лидеров по продажам агросырья на мировом рынке. Агросектор доказал, что, благодаря ему, наша страна может зарабатывать больше, чем от продажи оружия или, к примеру, углеводородов. Но прочно закрепиться на мировом агрорынке мы сможем только при комплексной поддержке со стороны государства», — отметил Ермоленко.

По его словам, не нужно забывать, что еще есть сектора в агро‑ и продовольственной сферах, которые требуют модернизации и перенастройки: «К примеру, мы закупаем почти 40% говядины, которую при правильно выстроенной системе субсидирования и софинансирования бизнеса со стороны государства, вполне сможем производить на территории РФ».

"Согласитесь, продавая корм для выращивания животных (пшеницу, ячмень, овес) другим государствам, при этом покупая говядину, мы очень сильно теряем в прибыли. Поэтому необходимо помогать производителям — давать льготы и преференции, способствовать открытию новых агробизнесов, путем освобождения их на первых этапах от налогов, давая льготы на аренду земли и оплату коммунальных платежей. Тем самым мы снимем с себя зависимость от импорта на многие продукты, сделаем агросектор основным драйвером экономики роста по примеру соседней Белорусии, у которой мы, кстати, больше всего говядины и покупаем», — добавил предприниматель.