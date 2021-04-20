Прага, 20 апреля 2021, 18:06 — REGNUM Вариант выслать из Чехии всех российских дипломатов и начать отношения с Москвой «с нуля» предложил чешский вице-премьер Ян Гамачек, о чём он 20 апреля написал в Facebook.
Комментируя решение Москвы выслать в Чехию из России 20 дипломатов, чешский деятель признался, что «ожидал немного другой реакции» Москвы на обвинения со стороны Праги.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гамачек, являющийся и. о. главы МИД Чехии, заявил, что вызовет российского посла в Праге из-за действий России, которые он считает неадекватными.
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