Прага, , 18:06 — REGNUM Вариант выслать из Чехии всех российских дипломатов и начать отношения с Москвой «с нуля» предложил чешский вице-премьер Ян Гамачек, о чём он 20 апреля написал в Facebook.

Комментируя решение Москвы выслать в Чехию из России 20 дипломатов, чешский деятель признался, что «ожидал немного другой реакции» Москвы на обвинения со стороны Праги.

Гамачек «Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему — и на строительство отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой».

Читайте также: Чешский вице-премьер пожаловался на Россию в НАТО и ЕС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гамачек, являющийся и. о. главы МИД Чехии, заявил, что вызовет российского посла в Праге из-за действий России, которые он считает неадекватными.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Чехии заявил, что готов вызвать посла России