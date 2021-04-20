Лондон, , 18:05 — REGNUM 14 клубов Английской Премьер-лиги единогласно выступили против создания европейской Суперлиги. Об этом 20 апреля сообщили в заявлении на официальном сайте АПЛ.

19 апреля двенадцать европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Среди этих двенадцати клубов были «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Ранее против создания Суперлиги выступили Российской Футбольный Союз (РФС) и вице-президент Бундеслиги Кристиан Зайферт. Руководство «Пари Сен-Жермен» отстаивает нейтралитет в конфликте УЕФА и Суперлиги.