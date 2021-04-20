Варшава, , 18:05 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда провел телефонные переговоры с лидером Болгарии Руменом Радевым 20 апреля. Об этом глава президентского бюро международной политики Польши Кшиштоф Щерский сообщил Polskie Radio 24.

«Переговоры состоялись в контексте приближающегося Всемирного климатического саммита. Дуда и Радев обсудили климатическую политику в регионе, а также сотрудничество в данной сфере в рамках проекта Троеморье, членами которого обе страны являются», — сообщил Щерский.

По словам Щерского, президенты двух восточноевропейских республик сошлись на том, что наиболее важной целью в осуществлении совместной климатической политики в регионе должно стать поддержание баланса между тремя элементами: обеспечение энергетической безопасности, защита окружающей среды, а также социальная и экологическая защищенность населения.

Дуда и Радев также признали, что «Варшаву и Софию объединяют общие цели и амбиции в сфере климатической политики, но каждая страна должна иметь возможность выбирать свой собственный путь для их достижения», отметил Щерский.

Всемирный климатический саммит будет проходить 22 — 23 апреля в режиме онлайн. В нем примут участие лидеры 40 стран, включая Россию, США, Китай, Индию и Бразилию. Польшу на форуме представит президент Анджей Дуда.