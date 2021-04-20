Ярославль, , 18:05 — REGNUM В Ярославле расторгнут муниципальный контракт с подрядчиком, который отвечал за ремонт трех городских дорог — Волжской набережной, 8 марта и Розы Люксембург. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Улица 8 марта в Ярославле Дороги Ярославля

Три участка городских магистралей должны были делать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», 29 марта по результатам торгов был заключен контракт на ремонт с компанией «Ярдорремстрой», однако уже 19 апреля соглашение было расторгнуто. Претензий к друг другу заказчик и подрядчик не имеют, так как работы на объектах не начинались. Единственное, что успел «Ярдорремстрой», это разместить щиты о будущем ремонте.

Теперь торги по определению подрядчика будут проведены заново. В первый раз за победу боролись еще две компании — ООО «Профиль Плюс», директором которой является депутат муниципалитета Ярославля, пятикратный чемпион России по хоккею Илья Горохов, и ООО «УМПРЭО» из Углича. Компания легенды ярославского хоккея имеет все шансы на победу, при первых торгах предложение «Профиль Плюс» было вторым после победителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM на исполнение контракта по ремонту трех улиц у подрядчика будет 150 календарных дней.

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