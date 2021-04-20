Нижний Новгород, , 18:04 — REGNUM Один из пострадавших с результате инцидента в селе Маргуша в Нижегородской области в настоящее время в тяжёлом состоянии находится в областной больнице имени Семашко. На момент происшествия в доме находились 33 человека, рассказал губернатор Глеб Никитин.

«По данным следственных органов, приоритетная версия связана с недостаточным соблюдением мер безопасности», — отметил глава региона и добавил, что виновные в обязательном порядке будут привлечены к ответственности. Подозреваемые уже задержаны.

Также губернатор поблагодарил всех, кто минувшей ночью работал на месте обрушения и оказывал помощь пострадавшим: это специалисты-медики, сотрудники МЧС и неравнодушные местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. Основной удар пришёлся на второй и третий этажи дома, полностью разрушены четыре квартиры. В результате происшествия пострадали восемь человек, а также погиб трёхмесячный ребёнок. В настоящее время в больницах остаются пятеро пострадавших, включая двоих детей — брата и сестру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»), в рамках расследования которого задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. Эти сотрудники 19 апреля, в день происшествия, выполняли работы по обслуживанию дома.

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