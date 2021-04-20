Москва, , 18:04 — REGNUM Российский политик Алексей Пушков дал оценку действиям депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, устроившего клоунаду с украинским флагом на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его мнению, этот «потомок атлантов» в следующий раз начнет потрясать трезубцем Посейдона, который античный бог подарил древним украм.

«Очередная клоунада в зале заседаний ПАСЕ еще одного «потомка атлантов», от которых древняя Украина, как всем известно в Киеве, унаследовала жовто-блакитный прапор. Следующий раз сей персонаж наверняка притащит копию трезубца, подаренного древним украинцам самим Посейдоном…» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, очередная выходка украинского депутата Гончаренко завершилась требованием председателя покинуть зал и отключением микрофона Гончаренко.

Ранее этот деятель неоднократно отличился различными хамскими выходками и оскорбительными заявлениями в адрес представителей России.

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