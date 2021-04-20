Варшава, , 18:02 — REGNUM 20 апреля президент Польши Анджей Дуда принял в Президентском дворце членов Молодежного климатического совета, действующего при министерстве климата и окружающей среды Польши. Об этом Polskie Radio сообщил глава президентского бюро международной политики Польши Кшиштоф Щерский.

Участники встречи обсудили, помимо прочего, программу грядущего Всемирного климатического саммита, который пройдет 22−23 апреля. Польша будет представлена на данном мероприятии президентом Анджеем Дудой.

Польский лидер, обращаясь к членам Совета, поблагодарил их за приверженность защите окружающей среды. Он подчеркнул, что действия, направленные в защиту климата, объединяют целые поколения жителей Польши.

«Вопрос защиты климата и сохранения планеты для будущих поколений имеет огромное значение. Меня очень радует, что о том, как сохранить мир для наших детей, думают не только взрослые, но и вы — молодежь, которая уже в ближайшее время будет принимать важные для Польши решения, о которых вы думаете уже сегодня», — сказал Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля польский президент также провел телефонные переговоры с президентом Болгарии. Темой переговоров стал также грядущий Всемирный климатический форум. Варшава и София договорились сотрудничать в рамках климатической политики в Восточной Европе.