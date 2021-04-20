Барселона, Испания, , 18:08 — REGNUM Пользователь almudenafsanchz поделилась видео из Барселоны со встречи со своим кумиром, актёром Джонни Деппом. Она опубликовала серию роликов в своём аккаунте в TikTok.

На видео Депп побеседовал с фанаткой и даже опустился на колени, чтобы оставить автограф на её ноге. Поклонники актёра растрогались и удивились, что Депп сам предложил ей объятия.

«Самый лучший, мир не заслуживает его», — прокомментировал пользователь SOTI.

«Как его можно не любить? Он такой замечательный!!!» — пишет пользователь чел злой, негативный.

«Как кто-то может верить, что он плохой человек? Посмотрите какой он вежливый, и как он встал на колени, чтобы сделать тебя счастливее», — не понимает josjeverlaat1.

Добавим, что видеозапись набрала более двух миллионов просмотров в TikTok. Более 570 тыс. человек поставили ей отметку «мне нравится».

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