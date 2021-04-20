Киев, , 17:58 — REGNUM Ситуация на линии разграничения в Донбассе продолжает оставаться напряженной, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Дипломат в очередной раз заявил, что Украина не планирует никакого вооруженного наступления в Донбассе, «эскалации или провокаций», чтобы разрешить этот конфликт.

«Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта… Так, украинским войскам приказано не реагировать на провокации, но к сожалению, другая сторона делает всё возможное, чтобы их провоцировать», — добавил украинский министр.

ИА REGNUM напоминает, что 19 апреля Кулеба принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которые, согласно официальному отчету, «подтвердили непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки украинские вооружённые формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 единицу боеприпасов.