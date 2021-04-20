Нижний Новгород, , 17:58 — REGNUM В Нижнем Новгороде задержали директора департамента культуры городской администрации Романа Беагона по подозрению в превышении должностных полномочий, передают местные СМИ.

По версии следствия, в декабре 2020 года чиновник приказал своим подчиненным заключить договор на изготовление 10 информационных стендов на общую сумму более 1,2 млн рублей.

При этом обязательства по контракту подрядчиком так и не были выполнены, а само мероприятие, для которого необходимо было изготовить стенды, прошло еще в декабре 2020 года.

Следователи считают, что Роман Беагон дал подчиненным указание о подписании договора, заранее зная, что выполнение этих работ не предполагается.

Сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с представителями Следственного комитета проводят обыски и выемку документов в помещениях департамента.