Бишкек, , 17:57 — REGNUM В столице Киргизии не будут проводиться никакие массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы — 9 мая и ко Дню города — 29 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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Как отмечают в столичном муниципалитете, такое решение принято по итогам заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

По мнению членов спецкомиссии, это позволит обезопасить жителей и гостей города от лишних рисков заражения коронавирусной инфекцией.

В мэрии подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация в столице Киргизии остается напряженной — ежедневно в городе выявляют свыше 100 новых случаев заболевания COVID-19.

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