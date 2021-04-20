Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM В Екатеринбурге не позволят провести традиционные весенние мероприятия — «Майскую прогулку» и «Майскую грозу». Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Чиновник сказал, что указанные мероприятия будут отменены из-за ограничений, действующих для профилактики коронавируса. Запреты коснутся и «прогулки», и забега «Майская гроза».

«Мы их будем отменять и просто порекомендуем людям прогуляться, подышать воздухом в кругу близких и знакомых, желательно вакцинированных», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отменили первомайскую демонстрацию и шествие «Бессмертного полка».

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