Бишкек, , 17:55 — REGNUM Около трети судей в Киргизии выносят решения за деньги и еще столько же дают подсудимым максимальные сроки наказания, запугивая так других обвиняемых, чтобы те тоже давали им взятки. Об этом заявил депутат Сайдулла Нышанов на заседании профильных парламентских комитетов, передают киргизстанские СМИ.

Также народный избранник отметил, что еще треть судей выносят приговоры по указке «сверху».

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В свою очередь депутат Акылбек Жапаров посетовал на коррупцию не только в судах, но и в органах прокуратуры и в правоохранительных органах.

Для борьбы с этим негативным явлением парламентарий предложил создать «черный список», в который бы включали всех судей, прокуроров и силовиков, выполняющих политические заказы и замешанных в коррупции.

«Нужно показательно их уволить. Ведь они наносят урон гражданам, порочат свою профессию и позорят свою страну», — подчеркнул народный избранник.

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