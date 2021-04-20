Катманду, , 17:53 — REGNUM Власти Непала одобрили использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт 20 апреля The Himalayan Times.

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В Непале с начала текущего года проводилась вакцинация населения произведённым в Индии препаратом AstraZeneca, однако в марте поставки препарата приостановились из-за его нехватки.

Российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день одобрена для применения уже более чем в 60 странах и занимает второе место в мире по числу одобрений государственными регулирующими органами.