Москва, , 17:53 — REGNUM В России следует попробовать ввести двенадцатилетний срок обучения в школах. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

На первом этапе такой переход можно провести в экспериментальном порядке в ограниченном числе образовательных организаций. В случае успеха двенадцатилетку можно будет распространить на всю страну.

«Мы можем подумать и увеличить нормативный срок обучения через нормативный план и в режиме эксперимента попробовать двенадцатилетку», — сказала Княгинина.