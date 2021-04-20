Донецк, , 17:50 — REGNUM Боеприпасы к противотанковому ракетному комплексу «Корсар» подвезли украинские боевики к линии соприкосновения с ДНР — на позиции ВСУ около населённого пункта Новосёловка Вторая, сообщает 20 апреля управление Народной милиции республики.

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Противотанковые управляемые ракеты ВСУ доставили на автомобиле «ЗиЛ-131» с символикой Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Этот факт зафиксирован 18 апреля.

Как ранее сообщало, ВСУ за сутки 19 апреля шесть раз обстреляли территорию ДНР, в том числе из тяжёлых миномётов.

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