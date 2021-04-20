Краснодар, , 17:48 — REGNUM Экс-тренер «Витесса» и московского ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб «Краснодара» по просьбе нового главного тренера «бычков» Виктора Ганчаренко, который пришел на замену Мураду Мусаеву. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В составе «армейцев» 38-летний россиянин шесть раз становился победителем РПЛ, семь раз выигрывал Кубок шесть раз Суперкубок России. В сезоне 2004/05 в составе «красно-синих» стал обладателем Кубка УЕФА.

В московском ЦСКА Березуцкий занимал должность тренера с 2020 года.

После двадцати шести сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 «Краснодар», набрав тридцать пять очков, идет на одиннадцатой позиции.