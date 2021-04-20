Москва, , 17:47 — REGNUM Военно-политическое руководство Украины проводит деструктивный курс на дестабилизацию положения в Донбассе, заявил 20 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

При этом глава Минобороны РФ отметил, что одновременно с такими действиями Киева США и НАТО не прекращают провокаций в районе Черного моря.

«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», — сказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной».

«Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России», — пояснил министр обороны России.

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