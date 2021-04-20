Ярославль, , 17:46 — REGNUM В Хамовническом суде Москвы вынесен приговор по делу бывшего заместителя министра МЧС Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Бизнес ФМ».

Сергей Шляков на суде (слева в первом ряду)

Процесс по делу тянулся с октября 2019 года, а задержали участников мошенничества еще в 2018 году. По версии следствия Сергей Шляков и трое его подельников, которые представлялись внештатными помощниками президента, торговали должностью губернатора Ярославской области. Причем покупателем выступал бывший сенатор и глава представительства региона в Москве Юрий Удалов.

«По версии обвинения, в 2015—2016 годах Шляков и трое его подельников, ссылаясь на свои связи в органах власти (Казарцев и Онищенко представлялись внештатными помощниками президента РФ), выманили 780 тысяч долларов и 15 млн рублей у бывшего вице-губернатора Ярославской области, экс-сенатора Юрия Удалова. Они обещали ему помощь в назначении на должность главы региона. В ходе судебного процесса Шляков вину не признал, настаивая, что лишь познакомил Удалова со своим знакомым Юрием Кузнецовым, который хвастался связями в силовых структурах, и не знал, что происходило дальше», — сообщает подробности дела «Бизнес ФМ»

Суд счел вину генерал-полковника в отставке доказанной и приговорил за мошенничество к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Еще три подсудимых получили 4,5, 5 и 6,5 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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