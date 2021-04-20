Киев, , 17:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины заявило, что получение очередной партии вакцины от коронавируса запланировано на 22 апреля.

Об этом сегодня, 20 апреля, заявил в эфире телевидения главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник уточнил, что ожидается 367 тысяч доз препарата AstraZeneca, произведенного в Южной Корее. Эту поставку предполагается осуществить в рамках проекта COVAX.

«Мы хотим использовать эту партию буквально за два — три дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90−100 тыс. минимум в день, в это не верят… но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем», — заявил Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что с февраля украинцев вакцинировали преимущественно препаратом Covishield, который является индийской репликой AstraZeneca. Вакцинируемым ввели по одной дозе препарата, после чего Индия на неопределенное время приостановила поставки вакцины на Украину (первая партия составила 500 тыс. доз). В Киеве рассчитывают использовать для второй дозы именно южнокорейскую реплику и должны решить вопрос с её поставкой уже в ближайшее время.