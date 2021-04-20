Симферополь, 20 апреля 2021, 17:44 — REGNUM Строительство Мемориального комплекса жертвам депортации вблизи станции Сирень в Бахчисарайском районе Республики Крым выполнено на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 20 апреля.
18 мая в День памяти жертв депортации крымских татар на территории мемориального комплекса планируется провести траурные мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, памятная капсула на месте строительства мемориала была заложена в 2015 году. Первую очередь мемориала сдали к 18 мая 2016 года. В целом комплекс планировалось завершить к 18 мая 2019 года, однако потом его сдачу перенесли на май 2020 года, но и тогда мемориал готов не был. В феврале 2020 года стало известно о том, что подрядчик ООО «СтройКомТех» сорвал сроки строительства, контракт с ним был разорван, был выбран новый подрядчик.
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