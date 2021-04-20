Симферополь, , 17:44 — REGNUM Строительство Мемориального комплекса жертвам депортации вблизи станции Сирень в Бахчисарайском районе Республики Крым выполнено на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 20 апреля.

«На сегодняшний день работы ведутся энергично. Мы планируем, что к 18 мая основные работы будут выполнены, дальше будут продолжены только внутренние работы. Строительство объекта запланировано на 286,5 миллионов рублей, на 126 миллионов работы уже выполнены. Идёт обустройство музейного комплекса, установлены памятники, ведутся работы в мечети и в церкви, высажена часть зелёных насаждений. Если по деньгам, то освоение составляет 65%, по строительству — 85%. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к 1 декабря текущего года», — сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа.

18 мая в День памяти жертв депортации крымских татар на территории мемориального комплекса планируется провести траурные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, памятная капсула на месте строительства мемориала была заложена в 2015 году. Первую очередь мемориала сдали к 18 мая 2016 года. В целом комплекс планировалось завершить к 18 мая 2019 года, однако потом его сдачу перенесли на май 2020 года, но и тогда мемориал готов не был. В феврале 2020 года стало известно о том, что подрядчик ООО «СтройКомТех» сорвал сроки строительства, контракт с ним был разорван, был выбран новый подрядчик.

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