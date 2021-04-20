Москва, , 17:52 — REGNUM В России следует провести эксперимент, суть которого будет сводиться к резкому сокращению домашних заданий для школьников. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

К такому выводу эксперт пришла после проведения исследования на тему уровня усталости российских школьников и причин их утомляемости.

«Мы можем позволить себе искать новые решения. И здесь предложение от нас — разрабатывать программы, которые позволят экстремально сократить домашние задания. Давайте проведем апробацию», — сказала Княгинина.

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