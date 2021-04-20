Нджамена, , 17:49 — REGNUM Президент Чада Идрис Деби смертельно ранен во время столкновения с повстанцами. Об этом 20 апреля сообщил представитель армии страны.

«Президент и верховный главнокомандующий Идрисс Деби Инто несколько минут назад умер», — сообщил во время прямого эфира представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа.

Также сообщается, что причиной смерти стали полученные в ходе боевых действий ранения. В выходные Деби взял на себя руководство операцией по уничтожению повстанцев, отряд которых располагался к северу от столицы страны Нджамены.

Напомним, что в ходе выборов 11 апреля президент был переизбран на шестой срок, получив 79,32% от общего числа проголосовавших. Корпусный генерал Идрисс Деби Итно возглавлял страну с 1990 года.