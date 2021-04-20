Миасс, Челябинская область, , 17:42 — REGNUM В Миассе Челябинской области идёт проверка по факту обрушения части стены жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение должностными лицами требований законодательства применительно к ремонту и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры. Ход проверки и её результаты поставлены на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, дом был признан аварийным в 2015 году. Расселить его намерены в 2023-м.

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