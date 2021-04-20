Медынь, Калужская область, , 18:18 — REGNUM 20 апреля, в 79-ю годовщину окончания битвы за Москву, на территории калужского кинокомплекса «Военфильм-Медынь» актёры фильма «Подольские курсанты» увековечили фронтовой подвиг командиров и курсантах подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, которые в октябре 1941 года героически обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве. В память о героях были высажены молодые деревья. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

«Сад памяти» увековечил фронтовой подвиг подольских курсантов Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Акцию поддержали потомки фронтовиков. Среди них — внучка лейтенанта Афанасия Алешкина, командира взвода подольских курсантов Ирина Бабакова. В мероприятии также участвовали генеральный директор киностудии «ВоенФильм» Игорь Угольников, генеральный директор кинокомплекса «Военфильм-Медынь» Екатерина Румакина, представители муниципалитета, исторического комитета ассоциации «Народный проект», Российского союза молодёжи, ученики школы и гимназии им. Подольских курсантов.

«Международная акция «Сад памяти» продолжится в Калужской области до 22 июня. «Принять участие в ней может каждый житель. Достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2021. рф, найти ближайшую точку и зарегистрироваться на мероприятие», — сказал министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации национального проекта «Экология».

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