Москва, , 17:41 — REGNUM Школам нужно предоставить возможность самостоятельно определять сложность того или иного предмета. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы можем дать школе возможность самостоятельно определять сложность предметов. Потому что сейчас география в три раза легче русского языка и в четыре — физики», — сказала Княгинина.

Также эксперт заявила о необходимости разработать для школ систему мониторинга психоэмоционального климата в учреждениях образования.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предложили расширить семейную форму образования