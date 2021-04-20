Ханты-Мансийск, , 17:37 — REGNUM В Югре привиты от коронавирусной инфекции 14% граждан. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба 20 апреля.

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Всего в регион поступило 173 012 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 апреля привито первым компонентом 105 605 человек. Завершил вакцинацию 59 891 человек.

Поступившая 17 апреля партия вакцины в 63 тысячи доз ещё не доставлена в медучреждения, признал глава регионального депздрава Алексей Добровольский.