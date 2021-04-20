Мадрид, , 17:35 — REGNUM 18-летний центральный опорный полузащитник «Ренна» и молодежной сборной Франции Эдуардо Камавинга может продолжить карьеру в мадридском «Реале». В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Французский специалист рассматривает Камавингу как замену Каземиро. Об этом 20 апреля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Камавинга принял участие в 31 матче французской Лиги 1, в котором отметился забитыми мячом и голевой передачей. WhoScored оценивает игру футболиста в этом сезоне на 6,77 балла из 10.

Контракт Камавинги с «Ренном» истекает летом 2022 года. Портал transfermarkt оценивает в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» имеет предварительную договоренность с «Ренном» насчет трансфера француза.