Киев, , 17:33 — REGNUM Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях, введенных против неё, поэтому задача Украины — добиться введения новых ограничений. Об этом на брифинге 20 апреля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что одна из главных целей для МИД Украины прямо сейчас — передать этот сигнал другим министрам иностранных дел в ЕС.

«Надо, чтобы они стали рассматривать возможность новых секторальных санкций против России. Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что Россия боится экономических санкций», — заявил Кулеба.

Он также отметил, что персональные санкции, уже введенные в последние годы против России — «это хорошо, но недостаточно для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кулеба предложил ЕС пошаговый план «для сдерживания дальнейшей эскалации России», основным элементом которого, по его словам, является разработка нового пакета секторальных санкций. Ранее с аналогичными призывами к Западу выступали и другие лидеры Украины, в частности, президент страны Владимир Зеленский.