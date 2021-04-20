Москва, 20 апреля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В России есть необходимость в совмещении семейного и школьного образования. Об этом 20 апреля сообщила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лоуренс Альма-Тадема. Образование детей Хлодвига. 1861

Востребованность таких мер показало исследование на предмет усталости российских школьников и причин их утомляемости.

«Мы можем расширить семейную форму образования, чтобы часть предметов ребенок приходил с семьей, а часть в школе. Сейчас это невозможно», — заявила участница круглого стола.