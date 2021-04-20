Ханты-Мансийск, , 17:30 — REGNUM В Югре родителям дошкольников разрешили присутствовать на выпускных в детсадах. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Ранее действовал запрет на присутствие родителей на выпускных в детских садах в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции. Запрет вызвал протест отцов и матерей.

«Разработан защитный протокол для участников выпускных мероприятий. Предлагается разрешить в локальном коллективе присутствие одного из родителей при условии отсутствия очагов заболеваний в группе или по месту жительства. Обязательно использовать средства индивидуальные защиты», — сообщила исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Снежана Возняк.

По данным оперативного штаба ХМАО, с начала пандемии на 20 апреля в Югре зарегистрировано 55 429 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 102 человек, 789 пациентов с COVID-19 скончались.