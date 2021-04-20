Элиста, , 17:29 — REGNUM В Республике Калмыкия в течение нескольких месяцев не платили зарплату пастуху. В результате задолженность перед работником предприятия превысила 114 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Инцидент произошёл в Черноземельском районе. Следователи полагают, что директор муниципального унитарного предприятия имени Буденного с июля 2019 года по март 2021 года из личных соображений не выплачивал зарплату старшему чабану. Сумма долга превысила 114 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.