Буэнос-Айрес, , 17:40 — REGNUM В Аргентину поступила новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 800 тыс. доз. Об этом 20 апреля сообщил офис президента страны.

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Объявление было сделано в официальном аккаунте Twitter президента Аргентины, где также было прикреплено видео, на котором самолет аргентинских авиалиний перевозит дозы с прибывшей в Буэнос-Айрес вакциной.

С учетом новой поставки южноамериканская страна получили примерно 9 млн доз вакцины, сообщает министерство здравоохранения.

Напомним, что Аргентина заинтересована в приобретении технологий, которые позволят создавать российскую вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, где разработали «Спутник V», побывала советник президента АргентиныСесилия Николини. Вместе с экспертами она изучала, как можно ускорить передачу аргентинской стороне технологий, которые позволят быстрее производить препарат на территории страны.