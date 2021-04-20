Москва, , 17:29 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение о стимулировании вакцинации от коронавирусной инфекции в старшей возрастной группе.

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Как рассказал Собянин в личном блоге, к нему обратилась Московская торгово-промышленная палата с идей поощрения вакцинации пожилых людей. Бизнес обеспокоен возможностью введения новых ограничений на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

По оценке мэра, ситуация с заболеваемостью в столице действительно ухудшается последние две-три недели.

Он поддержал предложение бизнеса, отметив, что меры поддержки не должны ограничиваться торговыми скидками.

«Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — написал Собянин.

По его мнению, финансироваться новая программа может с помощью пожертвований. Мэр опубликовал счёт для перечисления средств, которые пойдут на программу поощрений вакцинации москвичей старшего поколения.

О запуске программы Собянин пообещал сообщить в ближайшее время.