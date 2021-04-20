Новозыбков, Брянская область, , 17:32 — REGNUM Уголовное дело о мошеннических действиях при строительстве социально значимого объекта возбуждено в Брянской области, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета. Подрядчик с согласия городских властей «снёс» уже демонтированный объект.

Нарушение выявлено при строительстве Дворца спорта в Новозыбкове. По версии следствия, в 2019 — 2020 годах должностные лица ООО «Специализированный застройщик «Стройгарант» при выполнении строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта необоснованно внесли в акт выполненных работ мероприятия по сносу строений. При этом ранее демонтаж уже был произведён другим подрядчиком, но при содействии чиновников горадминистрации «Стройгарант» получил средства на оплату указанных работ. Мошенничество стоило муниципальному бюджету более 715 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Брянской области.