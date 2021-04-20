Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM Ожидания бизнеса от послания президента Федеральному собранию вполне конкретизированы, считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 20 апреля.

«Создать систему взаимодействия бизнеса и органов публичной власти с максимальной цифровизацией и реальной минимизацией личных контактов и затрат ресурсов. Контрольно-надзорные органы должны не на словах, а на деле стать методистами и помощниками в минимизации рисков причинения вреда охраняемым ценностям и интересам, а также оценивать эффективность проверок по количеству устраненных нарушений с помощью инспектора до завершения проверки. За причинённый предпринимателю вред действиями чиновника ответственность должна быть реальной», — отметила Артюх.

Также, по её словам, бизнесу необходимо, чтобы не вводили новые обязательные требования без одновременного принятия решений о финансовых или организационных компенсациях.

«Имеющиеся у регионов налоговые полномочия по предоставлению предпринимательству налоговых льгот должны быть подкреплены реальным финансированием, иначе это профанация», — добавила бизнес-защитник.

Также она призвала в законодательстве о закупках закрепить (легализовать) механизмы обоснованного регионального протекционизма для прямого стимулирования местных производителей — закрепить долю закупок не просто у МСП, а у местных МСП: «Без этого региональные власти вынуждены изобретать резные суррогаты решений».