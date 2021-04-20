Москва, , 17:33 — REGNUM Одной из проблем российских школ является расписание занятий. Об этом 20 апреля сообщила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подобную проблематику выявило проведенное ВШЭ исследование на предмет причин утомляемости российских школьников.

«Есть проблемы с школьным расписанием. Контрольные ставят на первые уроки, седьмые уроки ставят сложными, и после физкультуры есть занятие, хотя детям сложно сосредоточиться», — сказала Княгинина.