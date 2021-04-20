Киев, , 17:24 — REGNUM Отказавшись в своё время от покупки газа напрямую из России и заменив ее т.н. «реверсными» поставками из Европы, Украина переплачивает, потребляя все тот же российский природный газ.

Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita. Фрагменты материала сегодня, 20 апреля, публикует пресс-служба ОПЗЖ.

Лидер оппозиции напомнил, что Украина закупает «голубое топливо» по коррупционной формуле «Дюссельдорф+», и поставляется оно из стран, которые вообще не добывают природный газ, используется схема импорта по виртуальному реверсу якобы с немецкого газового хаба (NCG).

«Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5−42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа. Эти деньги идут в карман коррупционерам, а оплачивают простые граждане», — сообщил Медведчук, напомнив, что представители ОПЗЖ провели ряд встреч в Москве и добились решения о получении Украиной скидки на газ в размере 25%.

«Но официальный Киев в этом вопросе руководствуется не экономической целесообразностью и интересами своих граждан, а сомнительными политическими мотивами, и потому наше предложение было безосновательно отвергнуто», — сказал парламентарий.

Кроме того, Медведчук отметил, что, в отличие от украинского правительства, не видит в проекте «Северный поток — 2» никакой угрозы для безопасности и энергетической стабильности.

«Каким образом диверсификация поставок дешевых энергоносителей угрожает странам ЕС? Я, как гражданин Украины, всегда хотел полноценно использовать возможности газотранспортной системы моей страны, но это возможно лишь при условии создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС. Идею такого консорциума я последовательно отстаиваю многие годы, однако она отвергается украинской властью из необдуманных политических соображений», — подчеркнул ллидер ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же федеральный канцлер ГерманииАнгела Меркельна заседании ПАСЕ выступила в защиту газопровода «Северный поток-2», заявив, что газ из этого трубопровода будет ничем не хуже того транзитного газа, который идет через Украину.