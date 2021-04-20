Иркутск, , 17:21 — REGNUM Несколько человек из рядов руководства ГИБДД Иркутской области пострадали в результате ЧП на Братском водохранилище, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что автомобиль Toyota Hilux Surf с руководством ГИБДД Иркутской области провалился под лёд на водохранилище. Чиновники, как отмечается, возвращались с рыбалки.

В результате этого ЧП погиб водитель автомобиля, пассажиры спаслись. По данным Baza, в автомобиле находились начальник отдела «Боханский», командир отделения ДПС юрист.