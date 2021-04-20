Москва, , 17:31 — REGNUM Наблюдение за школьниками в разных регионах России показало, что у них остаются силы и время на развлечения и тренировки после учебы. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исследование относительно уровня нагрузки на детей в учебных заведениях показало, что они часто жалуются на усталость. Тем не менее, благодаря наблюдению за детьми выяснилось, что они ведут активную жизнь после школьных занятий. На выполнение домашнего задания у школьников уходит в среднем 2 часа 10 минут, что в целом соответствует нормам СанПиН, отметила участница круглого стола.

«Мы поняли, что наши уставшие дети живут насыщенной жизнью. В целом только 12% детей не занимаются физической активностью. То есть детям хватает время на то, чтобы вести активный образ жизни. Также мы узнали, что дети активно ходят к репетиторам», — заявила Княгинина.

Читайте ранее в этом сюжете: Усталость назвали нормальным состоянием школьников