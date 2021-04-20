Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM В Петербурге хотя бы первую часть двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню получили более полумиллиона жителей, сообщили 20 апреля в Смольном.

Вакцинация в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Там уточнили, что первично привиты уже около 506 тысяч человек, из них более 355 тысяч человек полностью закончили цикл вакцинации.

«Практически 40% привитых — это люди старшего поколения», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Имеются в виду люди в возрасте старше 60 лет. Также с помощью выездных прививочных бригад вакцинированы более 95% петербуржцев, проживающих в стационарных социальных учреждениях.

С конца 2020 года в Петербург поступило более 726 тысяч доз вакцины, из них 13 770 доз — «ЭпиВакКорона», остальное — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Остаток вакцины в поликлиниках на сегодня составляет более 116 тысяч доз, на фармацевтической базе находится 103,3 тысячи доз, которые в ближайшие дни будут доставлены в пункты вакцинации.

В Петербурге функционирует 134 стационарных прививочных пункта в медучреждениях (107 городских, шесть федеральных, 21 частный пункт). Работает 21 выездная бригада, развернуты 13 мобильных пунктов вакцинации. Ведется работа по иммунизации сотрудников крупных предприятиях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербург доставили еще 73,8 тыс. доз вакцины «Спутник V»