Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Каждый год, ожидая послание президента России Владимира Путина, бизнес надеется на то, что все произнесенное и озвученное с высокой трибуны, будет реализовано, заявил 20 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов.

Он отметил, что практически в каждом послании упоминается неправомерность заключения в СИЗО предпринимателей, но суды по-прежнему относят некоторые эпизоды к мошенническим схемам и продолжают применять эту практику.

«Мы не преодолели ковидный период, до сих пор действует масса коронавирусных ограничений, но в отличие от Евразийского экономического союза вводим маркировку, а ведь она очень затратная для малого бизнеса и мелкого предпринимателя», — подчеркнул Абросимов.

По его словам, ситуацию усугубляет рост тарифов на энергоресурсы, а значит, нужна пролонгация льготных налоговых режимов. «Для наиболее пострадавших отраслей, принадлежность к которым определялась в зависимости от кода ОКВЭД — промышленности, туризма торговли — нужны дальнейшие налоговые послабления. В первую и вторую волну пандемии многие предприниматели не смогли воспользоваться помощью государства. И сейчас, конечно, хотят слышать и знать какими будут меры господдержки», — добавил он.